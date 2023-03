Serata di confidenze piccanti nella Casa del Grande Fratello Vip. In occasione della Giornata internazionale della donna, le vippone hanno cenato insieme nella suite, e hanno raccontato aneddoti ed esperienze relative alla loro avventura nel loft di Cinecittà.

Durante il gioco “Obbligo o verità”, Giaele De Donà chiede ad Antonella Fiordelisi con quale uomo della Casa avrebbe approcciato se non ci fosse stato Edoardo Donnamaria. “Antonella, se non ci fosse stato Edoardo nella Casa…”, “A parte Antonino, chi ti faresti?”, ha chiesto diretta Oriana Marzoli. “Con chi avresti fatto qualcosa?”, ha ripreso Giaele. “Ne metto tre sullo stesso livello: Davide Donadei, Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese. Ma non avrei avuto una storia come invece è successo con Edoardo”.

A quel punto interviene Micol Incorvaia: “Devi sceglierne uno dei tre”. Ma prima che la Fiordelisi potesse rispondere, Oriana Marzoli entra a gamba tesa: “Davide ti piacerebbe come fidanzato, che è diverso. Quindi non dire cavolate che un po’ ti conosco. Stiamo parlando di divertimento”. “Se devo dire quello che più può piacermi dal punto di vista estetico è Andrea Maestrelli”, ha concluso Antonella.