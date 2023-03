E’ pronto a tornare su Italia 1 Back to school, lo show in cui un gruppo di personaggi famosi si mette alla prova tornando sui banchi di scuola per provare a superare l’esame di quinta elementare.

Dopo la scorsa edizione, condotta da Nicola Savino (passato a TV8), in questa al timone ci sarà Federica Panicucci, e tra i concorrenti ci sono diversi volti provenienti dal Grande Fratello Vip e da L’Isola dei Famosi.

Tre ex vipponi nel cast di Back to school

Dal reality show condotto da Alfonso Signorini arrivano Aldo Montano, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, questi ultimi conduttori del Gf Vip Party; mentre dal celebrity survivor, Awed e Carmen Di Pietro. Pronto a mettersi in gioco anche Walter Zenga, padre di Andrea (anche lui ex vippone) e Natasha Stefanenko, che invece ha partecipato a Pechino Express insieme alla figlia.

Da Amici, invece, arriva Riki, vincitore della categoria canto nella sedicesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Inoltre, ci saranno anche Ivan Cattaneo e il duo comico napoletano Gigi e Ross.

Al momento non è stata ancora ufficializzata la data di debutto dello show su Italia 1, ma è ipotizzabile che Back to school potrebbe andare in onda già a partire dalle prossime settimane.