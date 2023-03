Nuova violazione del regolamento al Grande Fratello Vip. Protagoniste, questa volta, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, che avrebbero staccato i rispettivi microfoni.

Scattano le proteste dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini dopo che la modella venezuelana e la sorella di Clizia sembrano aver trovato un nuovo stratagemma per eludere i microfoni. Le due concorrenti si sarebbero infilate nell’armadio a muro per non essere ascoltate. La questione ha fatto immediatamente andare su tutte le furie il pubblico, soprattutto in virtù della nuova stretta imposta dai vertici Mediaset al programma di Canale 5.

Oriana e Micol eludono i microfoni: esplode la protesta sui social

“Il mancato utilizzo dei microfoni – è stato specificato dal conduttore – verrà severamente punito”. Il comportamento di Oriana e Micol non sembra aver portato a conseguenze, almeno nell’immediato, tanto che in queste ore sta montando la protesta sui social. “Le nuove linee guida valgono evidentemente solo per qualcuno”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Mi sembra di aver capito che nelle nuove linee guida c’era anche il mancato utilizzo dei microfoni (di proposito)! Sbaglio? O vale solo per i Donnalisi?”; “Avete detto duri provvedimenti per chi non rispetta le regole, ecco… aspettiamo giovedì questi provvedimenti”; “In Casa i concorrenti continuano ad avere atteggiamenti sbagliati, ma i vertici tacciono”.

C’è anche chi si scaglia direttamente contro Oriana Marzoli: “Ma Oriana riesce per una volta a non cercare di eludere le telecamere e i microfoni in qualche modo e prenderci per cretini?”. E ancora: “Ora è uscita dall’armadio mentre parlava con Micol. Se hai qualcosa da dire, parla!”.

Insomma, sui social è esplosa una vera e propria bufera. Come agiranno gli autori? Verranno presi provvedimenti nei confronti di Oriana Marzoli e Micol Incorvaia? Lo scopriremo durante la puntata del Gf Vip di domani, giovedì 16 marzo.