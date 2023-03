Federico Nicotera ha scelto di lasciare Uomini e Donne con Carola Carpanelli. Una decisione che i fan del dating show attendevano da tempo e adesso, dopo i petali di rosa scesi nello studio, i fan della coppia si chiedono come sta andando il rapporto tra i due ex protagonisti del Trono Classico. A rispondere sono direttamente loro in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

La prima notte insieme di Federico e Carola

Nella prima intervista di coppia, Federico racconta di aver capito il momento esatto in cui Carola sarebbe stata la sua scelta: “E’ successo quando non si è presentata in trasmissione”. Ovviamente, la curiosità del pubblico è tutta per la prima notte passata insieme. “La voglia di scoprirsi senza telecamere era talmente tanta che abbiamo parlato praticamente per tutto il tempo e non abbiamo quasi dormito - racconta l'ex tronista -. Ho scoperto fin dalla nostra prima notte che la biondina con il cuore di ghiaccio in realtà è molto più dolce di quello che sembrava… Devo dire che le primissime ore da coppia dopo esser usciti dal programma sono davvero particolari, non me le aspettavo così”. E Carola aggiunge: “Ho adorato scambiare i miei pensieri con lui e guardarlo per tutta la notte: ne avevo davvero bisogno”.

Il futuro di Federico e Carola

Adesso, a telecamere spente, per Federico e Carola è arrivato il momento di conoscersi davvero, e visto che vivono in due città diverse stanno già pensando ad una convivenza. “Sì, abbiamo avuto modo di discuterne e temporaneamente abbiamo trovato soluzioni comode per poterci vedere il più possibile. Stare separati è faticoso, non abbiamo intenzione di perderci e non escludo che appena possibile accorceremo le distanze del tutto. Ci sentiamo una coppia a tutti gli effetti – racconta la Carpanelli -, perché tra noi in questi mesi si è instaurato un sentimento fortissimi. Il resto arriverà e si costruirà, per ora ci basta ciò che abbiamo”.

Federico e Carola su Alice Barisciani

Se Carola sorride, Alice Barisciani lo fa un po’ meno. La “non scelta” di Federico Nicotera è rimasta ovviamente delusa dal fatto che l’ex tronista non abbia deciso di lasciare il programma insieme a lei, anche se un po’ se lo aspettava. “Non posso biasimare Alice, anzi è stata fin troppo diplomatica. È una persona con cui ho condiviso un percorso importante quindi, come ho detto in trasmissione, le auguro davvero il meglio”, ha spiegato l’ingegnere romano. Carola si sente vicina all’ex rivale: “In un certo senso, forse sono l’unica persona che la può capire in questo momento, quindi le auguro il meglio… nonostante tutto”.