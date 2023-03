In una lunga intervista rilasciata a Casa Chi, Ginevra Lamborghini, dopo aver svelato di aver chiuso con Antonino Spinalbese, ha confessato di essere attratta dalle donne: “Sono soggetta al fascino femminile”, ha raccontato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, prima di rivelare che nella Casa c’è una donna per la quale prova interesse, ovvero Nikita Pelizon.

Ginevra: "Sono attratta da Nikita Pelizon"

Ginevra Lamborghini, già durante la permanenza nel loft di Cinecittà, raccontò di aver avuto esperienze con le donne, e ha confessato di sentirsi particolarmente attratta da Nikita Pelizon. E, stando alle sue parole, non avrebbe mai nascosto il suo interesse per l’influencer triestina già durante il reality. “Sono soggetta al fascino femminile ultimamente. Sarà la primavera. Chi mi sarebbe piaciuta nella casa? Nikita, ma non lo nascondevo affatto”.

Durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Ginevra Lamborghini raccontò di aver avuto esperienze don delle donne: “A me piacciono davvero. Ho sperimentato con serenità, a me piacciono davvero le donne. Anche quando vado in palestra, il corpo di una donna è bello”.