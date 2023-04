Grande sorpresa nella notte per Edoardo Tavassi. Fuori le mura della Casa del Grande Fratello Vip si sono riunite la sorella Guendalina e Carmen Di Pietro, cara amica di famiglia che ha condiviso insieme a loro l’avventura a L’Isola dei Famosi.

Guendalina Tavassi, nella notte, si è recata fuori dalla Casa di Cinecittà per fare una sorpresa al fratello Edoardo. Tra le sue Ig stories ha documentato la visita con un megafono, e con lei anche Carmen Di Pietro: “Io e Carmen ci siamo, il megafono c'è, la casa c'è”, le parole sui social. Poi, rivolgendosi a Carmen, ha detto: “Devi urlare Tavassi, sono Carmen, con tua sorella, ti vogliamo bene”. Una volta passato il megafono alla sua amica, però, le parole non sono state ripetute in maniera corretta. La Di Pietro, infatti, ha urlato: “Edo, sono Carmen. Sii gentule”.

Poi le urla di Guendalina: “Edo, sono Gue. Ti voglio bene. Devi vincere”. Le sue urla sono arrivate anche in Casa: “Gue, ciao. Ti voglio bene”, ha urlato il vippone facendosi aiutare dai coinquilini. “Ciaooo”, ha urlato, invece, Micol Incorvaia.