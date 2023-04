Dopo 197 giorni e 45 prime serate cala il sipario sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Durante il Gf Vip Party, Alfonso Signorini ha fatto un annuncio importante. Pare, infatti, che dal prossimo settembre (mese fissato per l’ottava edizione del Gf Vip), lo studio si sposterà.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, dall’anno prossimo il reality show di Canale 5 andrà in onda da un’altra location. “GF Vip, stasera l’ultima puntata in onda da Cinecittà: ecco dove trasloca lo studio del reality. La Casa più spiata d’Italia, quella abitata dai concorrenti in gara, resterà invece nello storico centro di produzione simbolo del grande cinema italiano, nella zona sud-est di Roma”

“Lo studio del programma condotto da Alfonso Signorini si sposterà con tutta probabilità in via di Tor Cervara 286, ai Voxson, che già ospitano alcune produzioni televisive e che avrebbero superato la concorrenza degli studi Videa in via Livigno!”.