Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha reso possibile il riavvicinamento tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. La modella ceca è rimasta alcune settimane nel loft di Cinecittà in qualità di ospite, e ha potuto in qualche modo ricucire lo strappo con il suo ex fidanzato.

Il riavvicinamento tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

I due, dopo una relazione durata all’incirca quattro anni, avevano troncato ogni rapporto da almeno un anno e mezzo. Il pubblico, però, è sempre rimasto affezionato alla coppia nata nel 2017 proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Incomprensioni e drammi familiari, oltre al lockdown dovuto alla pandemia, hanno avuto in impatto devastante per entrambi. Tuttavia, dopo il periodo di permanenza nella Casa, sia Luca che Ivana hanno espresso il desiderio di confrontarsi una volta terminato il programma.

“E’ stato tutto bello. Ce lo siamo vissuto e poi, fuori da qui, quando sarà il momento, guardandoci negli occhi, decideremo insieme che cosa fare. Deve essere una cosa sentita da entrambi allo stesso modo”, le parole di Onestini quando la Mrazova dovette abbandonare la Casa.

"Onestini e Ivana? Non c'è assolutamente nulla"

Eppure, a distanza di più di una settimana dall’eliminazione di Luca dal Gf Vip, i due non si sarebbero ancora incontrato. O almeno, è ciò che si evince dai rispettivi account social. Nessuna foto o video insieme, né tantomeno un aggiornamento sulla situazione. E’ dunque sfumato un possibile ritorno di fiamma tra i Luvana? Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, sì. Rispondendo ad una follower, l’influencer ha scritto: “Tra Ivana e Onestini non c’è e non ci sarà assolutamente nulla. Peccato per chi ci è cascato per l’ennesima volta”.

Al contrario, Luca Onestini appare spesso in compagnia di Nicole Murgia, anche lei ex vippona. I due sembrano particolarmente in sintonia, tanto da indurre alcuni utenti a sospettare che tra loro possa esserci qualcosa in più di una semplice amicizia.