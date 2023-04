Mancano solo undici giorni all’inizio della nuova edizione de L’Isola De Famosi. Il celebrity survivor condotto da Ilary Blasi, che sarà affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi, con Alvin riconfermato inviato in Honduras, andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile.

Il cast de L'Isola dei Famosi

Il cast di naufraghi è ormai completo: Cristina Scuccia, la celebre ex Suor Cristina. Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, i Jalisse (ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci), il conduttore Marco Predolin, la fidanzata di Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, l’opinionista di Canale 5 Gian Maria Sainato, la modella Helena Prestes (ex concorrente di Pechino Express, dove aveva partecipato con la vincitrice del GF Vip Nikita Pelizon), i conduttori dello Zoo di 105 Paolo Noise e Marco Mazzoli, le attrici Nathaly Caldonazzo e Corinne Cléry, l’attore Christopher Leoni (fidanzato con la figlia di Santo Versace), Fiore Argento (figlia di Dario e sorella di Asia) e, ultima ma non meno importante, la concorrente di Miss Mondo Claudia Motta.

La linea anti-trahs imposta a L'Isola dei Famosi

Come ha rivelato Dagospia, il cast de L’Isola dei Famosi avrebbe subito dei cambiamenti all’ultimo minuto. Tra i nomi saltati in extremis quello di Gianmarco Onestini, fratello di Luca, quest’ultimo reduce dal Grande Fratello Vip, e Luca Di Carlo, avvocato e amico di Ilona Staller. Com’è accaduto per il reality show condotto da Alfonso Signorini, i vertici Mediaset puntano ad avere una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitaria. Insomma, meno trash, più quattrini!