Volano letteralmente coltelli tra due protagoniste di Uomini e Donne. Roberta Di Padua, dama del Trono Over, e Nicole Santinelli, nuova tronista del Trono Classico se ne sono dette di ogni durante l’ultima puntata del dating show di Canale 5.

Che la Di Padua non nutrisse una particolare simpatia per Nicole è stato chiaro sin dallo scontro di alcune settimane fa che le ha viste protagoniste in studio. In quell’occasione, Roberta ha prima criticato il modo di fare della tronista, poi, senza alcun preavviso, ha esclamato: “Mi stai sul ca**o!”.

Tensione alle stelle tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli

Gli animi si sono nuovamente surriscaldati quando la dama del Trono Over, di fronte alle nuove esterne di Nicole Santinelli, è entrata nuovamente a gamba tesa sulla tronista. Lorenzo Pugnaloni ha svelato che le due hanno avuto un nuovo accesissimo scontro in studio, durante il quale Roberta Di Padua ha usato parole pesantissime nei confronti della tronista.

“Nell’ultima puntata, si è verificato uno scontro molto acceso tra la tronista Nicole Santinelli e la dama del trono over Roberta Di Padua”, svela Lorenzo Pugnaloni. “Quest’ultima ha attaccato la prima dicendole di essere una ‘freg*a moscia’, criticandole il suo modo di fare e il suo approcciarsi ai corteggiatori con i quali ha già intrapreso un percorso con le varie esterne”.

Insomma, tra le due protagoniste di Uomini e Donne la tensione continua a crescere con il passare delle puntate e, a questo punto, non è assolutamente escluso che possano scontrarsi ancor più duramente nelle prossime puntate.