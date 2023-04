Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono stati ospiti di Uomini e Donne in occasione della scelta di Lavinia Mauro.

Al termine della puntata, l’ingegnere romano e la studentessa varesina sono stati intervistata da Witty nella consueta rubrica “Witty’s coppia”, in cui a entrambi vengono poste domande inerenti le loro abitudini e la loro vita di coppia.

“La convivenza è iniziata una settimana fa. I primi giorni bene, gli ultimi un po’ così, mangia in una ciotola”, ha raccontato Carola. “Cucino per tutti e due, perché le nostre cucine sono differenti. La pasta a Roma si mangia al dente, loro la mangiano stracotta”, ha svelato Federico.

In merito all’organizzazione in casa, l’ex tronista pare essere il più disordinato, mentre la Carpanelli ha rivelato di pulire e sistemare casa. Poi gli è stato chiesto chi risulta essere il più romantico tra i due: “Io le dedico sempre canzoni, ma non me le capisce. Quindi faccio il romantico da solo”, ha detto Federico.

