Lavinia Mauro ha concluso il suo lungo percorso a Uomini e Donne, durato sette mesi, scegliendo Alessio Corvino. L’altro ex corteggiatore, Alessio Campoli, ha dovuto prendere atto della scelta dell’ex tronista, e farsene inevitabilmente una ragione.

Le parole di congedo di Lavinia ad Alessio Campoli

“Sei arrivato perché ti ho richiesto io e non potevo fare scelta migliore. Quando ti sono venuta a riprendere è stata la scelta migliore in assoluto. Io e te ci siamo capiti subito, tu sei stato il primo che è riuscito a farmi tornare il sorriso, farmi passare l'ansia, a farmi vivere con più leggerezza il percorso. Voglio dirti che sei una persona meravigliosa. Per me è dirti che il mio cuore va da un'altra parte. Ti auguro il meglio. Ti ho scritto una cosa che potrai leggere quando vuoi”, le parole con cui Lavinia si è congedata da Alessio Campoli.

La reazione di Alessio Campoli

“Avevo già un po’ metabolizzato il fatto che poteva andare così. Arrivando in studio e vedendo le loro esterne un po’ mi crollava tutto quello che avevo tirato su nell’esterna o durante la settimana. Perché vedevo delle cose che con me non c’erano. Comunque questo non vuol dire che non ti dispiace e che è tutto apposto. Però, in questa situazione, per com’è fragile Lavinia e per quanto sia sensibile, buona e per quanto ci credo quando mi dice le cose, non mi sono mai sentito una pedina o preso in giro. L’ho sempre sentita vera”, le parole di Alessio “il moro” subito dopo la non scelta di Lavinia Mauro.

Alessio Campoli approda sul trono di Uomini e Donne?

Ma adesso, per l’ex corteggiatore non scelto, potrebbero nuovamente aprirsi le porte di Uomini e Donne. Infatti, stando a quanto rivelato dall’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, Alessio Campoli potrebbe approdare sul trono del dating show di Canale 5: “Si vocifera Alessio Campoli sul trono”.