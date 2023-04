Sabato 8 aprile andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici, che è stata registrata il 6 aprile. Stando alle anticipazioni riportare da Amici News, ci sarà un solo eliminato anche durante questo quarto appuntamento. Non si conosce ancora l’identità di quest’ultimo, ma il nome verrà svelato da Maria De Filippi, come di consuetudine, al termine della puntata. In ballottaggio ci sono Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, e sono uno dei due riuscirà ad accedere alla quinta puntata.

Nel frattempo, sono emersi alcuni dettagli. Durante la registrazione della puntata, infatti, c’è stata una lite tra Raimondo Todaro e Michele Bravi, con Maria De Filippi che è intervenuta per bacchettare l’insegnante di danza. Secondo la conduttrice, le parole di Todaro sminuivano Maddalena e facevano sembrare Angelina Mango come la migliore della classe.