Tensione alle stelle fuori dagli studi di Uomini e Donne, in particolar modo tra i protagonisti del Trono Over. In diverse interviste rilasciate al magazine del dating show di Maria De Filippi, infatti, sono in tanti a togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa e ad attaccare i “colleghi”.

Ad Armando Incarnato, ad esempio, se gli chiedessero di regalare un uovo di Pasqua ad una persona del parterre che gli sta meno simpatica, preferirebbe non donarlo a nessuno. Il cavaliere partenopeo, infatti, sostiene che non si fanno regali alle persone verso le quali non si nutre alcuna stima. Piuttosto preferirebbe scrivere un bigliettino per invitarli “a usare un po’ il cuore”. Invece, regalerebbe una cena per due a Riccardo Guarnieri.

A Gianni Sperti, con il quale molto spesso Armando Incarnato ha avuto accesissime discussioni in studio, il cavaliere regalerebbe uno specchio e due biglietti: “Uno bianco e l’altro con le istruzioni su come compilarlo: guardati allo specchio e prendi una penna per annotarti che dovresti cambiare. In più anche per lui aggiungerei un manuale, quello del perfetto opinionista”.

Gemma Galgani, invece, regalerebbe un uovo di Pasqua a Paola per la sua arroganza: “Da Paola percepisco una tale ostilità che mi sembra quasi di poterla toccare con mano, e non ho mai ben capito il motivo”, confessa la storica dama del Trono Over. Dentro l’uomo, Pola dovrebbe trovare un libro: Diario dell’umiltà del monaco benedettino Benoit Standaert. Con il cuore regalerebbe invece un uovo di Pasqua alla sua grande amica Ida Platano e al suo compagno Alessandro Vicinanza: “Si amano sempre con l’entusiasmo e la passione di due fidanzatini. Ammiro Alessandro, che ha saputo aspettare i tempi di Ida”.