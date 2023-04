Procede a gonfie vele la relazione tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. L’ingegnere romano e la studentessa varesina si sono conosciuti a Uomini e Donne, e la rispettiva attrazione è stata evidente sin da subito. Il loro percorso nel dating show di Canale 5, fatto di alti e bassi, dovuti anche ad alcune diversità caratteriali, non ha però impedito loro di proseguire nella conoscenza, culminata, dopo quasi sette mesi di trono, nella scelta di Federico, che alla fine ha scelto di lasciare il programma con Carola.

Dal quel lontano 7 marzo (giorno in cui è stata registrata la puntata della scelta), e i Nicotelli, come li amano definire i loro fan, vivono a pieno la loro storia d’amore, tanto che lei si è persino trasferita a Roma per andare a convivere con il fidanzato.

Di sicuro, Federico Nicotera e Carola Carpanelli rappresentano una delle coppie di Uomini e Donne più seguite sui social. Oggi, venerdì 7 aprile, ricade il loro primo mesiversario, e l’ex tronista ha pensato di sorprendere la fidanzata regalandole una rosa rossa con un bigliettino in cui c’è scritto: “Ti sei fidata di me ed eccoti qui. Sei l’amore. Il tuo Fefe+1”. I fan dei Nicotelli sono subito andati con la mente all’esterna del loro primo bacio, quando Federico regalò a Carola proprio una rosa rossa con un bigliettino recante la stessa frase.