E’ stato ufficializzato il cast de L’Isola dei Famosi. Manca meno di una settimana al debutto della diciassettesima edizione del celebrity survivor condotto da Ilary Blasi (al timone per il terzo anno consecutivo), che sarà affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, con Alvin nuovamente nelle vesti di inviato in Honduras.

Ma nonostante il programma non sia ancora iniziato, non mancano già le polemiche per quanto riguarda i naufraghi che sbarcheranno sulla playa. In fase di casting c’è stata una severissima selezione da parte dei vertici Mediaset dovuta alla linea dura inaugurata da Pier Silvio Berlusconi al Grande Fratello Vip. Niente sconti anche L’Isola: l’ad del Biscione avrebbe infatti “ripulito” la lista dei concorrenti escludendo alcuni di loro che avrebbero fatto rischiare al reality una deriva trash.

Il cast ufficiale de L'Isola dei Famosi 17

Nel cast ufficiale e completo de L’Isola dei Famosi 2023 troviamo 16 naufraghi: Alessandro Cecchi Paone, in coppia con il fidanzato Simone Antolini, tre ex vipponi come Nathaly Caldonazzo, Corinne Cléry e Marco Predolin, Pamela Camassa, Helana Prestes, Cristopher Leoni, i Jalisse, Cristina Scuccia, Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Claudia Motta e i conduttori radiofonici de Lo Zoo di 105 Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Gli "eupurati" dal cast

Non partiranno per l’Honduras, invece, cinque concorrenti “epurati” dal cast direttamente dai vertici di Cologno Monzese, perché ritenuti “pericolosi” per un’eventuale deriva trash o volgare del programma. Secondo Alberto Dandolo di Dagospia, le “vittime” della politica di tolleranza zero imposta da Pier Silvio Berlusconi sarebbero Gianmarco Onestini, fratello di Luca, Luca Di Carlo, fidanzato di Illona Staller, le gemelle Elga e Serena Enardu, e Gian Maria Sainato, lifestyle e influencer che ha partecipato alla prima edizione di Riccanza, show in cui era presente Tommaso Zorzi.