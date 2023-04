Si fanno sempre più insistenti le voci circa una possibile rottura tra Luca Salatino e Soraia Alam Ceruti. Dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista si era trasferito a Como dalla sua fidanzata, e i due si sono mostrati felici e affiatati nell’arredare quello che doveva essere il loro nido d’amore.

Luca Salatino è alle prese ormai da diversi anni con alcuni problemi alla schiena, motivo per il quale si è sottoposto ad un intervento chirurgico e adesso è alle prese con la riabilitazione. Fino a poche ore prima dell’operazione a cui si è sottoposto il fidanzato, Soraia aveva aggiornato i follower circa le condizioni di salute di Salatino, ma poi è letteralmente sparita dai social rendendo privato il suo profilo Instagram.

L’ex vippone è rientrato a Roma in occasione della Pasqua, ma della Ceruti non c’era nessuna traccia. Sulla possibile crisi tra la coppia nata a Uomini e Donne si è esperta anche Deianira Marzano: “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro, ma sono in fase decisionale”.

Ma nelle ultime ore, la stessa influencer ed esperta di gossip, ha fornito un ulteriore retroscena. Secondo Deianira, infatti, la presunta crisi tra Luca Salatino e Soraia Alam Ceruti sarebbe frutto di una messa in scena per poter prendere parte a Temptaion Island, le cui riprese inizieranno tra poco più di un mese. La Marzano dunque sostiene che non ci sarebbe nessuna reale crisi, ma solo la voglia di tornare davanti alle telecamere per riconquistare popolarità.