Negli ultimi giorni Armando Incarnato è finito nella bufera per via di quanto accaduto a Uomini e Donne. Il cavaliere del Trono Over è stato accusato di avere un manager e di aver fatto un provino per partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Il napoletano ha lasciato lo studio infuriato, per poi rientrare e chiarire la sua posizione. Ma due ex dame che lo hanno conosciuto molto bene, visto che per un periodo sono uscite con lui e gli sono state anche amiche, hanno rivelato dettaglio sconcertanti che gettano un’ombra su Armando Incarnato. A svelarli sono i colleghi di Anticipazioni.tv.

Due ex dame sparano a zero su Armando Incarnato

La prima è Veronica Ursida, che ha frequentato il cavaliere a Uomini e Donne fino agli inizi del 2023. L’ex dama del Trono Over ha detto senza mezzi termini gli atteggiamenti Armando Incarnato, il suo modo di parlare e di muoversi, e per il modo in cui alza la voce e assume un tono minaccioso quando parla, sono finalizzati a intimidire l’interlocutore di turno. Ma non solo. Veronica Ursida ha spifferato anche dell’altro: “Mi disse che avrebbe lasciato la trasmissione solo ed esclusivamente per un reality a pagamento”, ha dichiarato l’ex dama, secondo la quale Armando, pur non avendo un manager fisso, ha diverse persone che gli procurano e propongono dei lavori.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato anche Pamela Barretta, che in passato è stata molto amica di Incarnato: “Potrei sganciare una bomba… Ho aspettato qualche anno proprio perché ho imparato che la fretta fa i figli ciechi e la mia impulsività mi ha fatto commettere errori, nonostante avessi ragione. Mai avere fretta. Qualcuno ha la memoria corta, o meglio, mente! No perché proprio bene non ne parlava (di Maria De Filippi, ndr). Così, a titolo informativo…”.

La difesa di Armando Incarnato

Dal canto suo, Armando Incarnato continua a difendersi: “Non consento a nessuno di infangare, sporcare o minare il mio cammino fatto di stima, lealtà e rispetto immenso nei confronti di Maria e delle persone che lavorano con lei” ha scritto sui social. E ancora: “Avete usato cattiveria, astio e invidia per mettermi in ginocchio, ma vi serve ben altro per farlo. Da piccolo mi hanno insegnato una cosa: le cattiverie restano a chi le fa, perché chi le riceve prima o poi le dimentica. Per info e collaborazioni contattate sto ca**o, perché il manager è impegnato con altre persone”.