Gianni Sperti è uno dei volti di Uomini e Donne più amati dal pubblico. L’ex ballerino ha compiuto cinquant’anni, e per questo ha deciso di fare un bilancio sulla propria vita pubblicando un post su Instagram.

Lo storico opinionista del dating show di Maria De Filippi ha raccontato che in cinquant’anni di vita ha vissuto periodi di alti e bassi: “Ho vissuto alti e bassi, come tutti, ma quello che ho vissuto realmente non l'ho mai reso pubblico. Sono stato nel buio più profondo che mi ha segnato e da cui ne ho tratto insegnamento. Ho vissuto anche tanti momenti di gioia che sono e resteranno per sempre nel mio cuore. Sono decisamente una persona fortunata: ho una famiglia che mi ama e che amo al di sopra di ogni cosa, ho persone intorno a me che mi vogliono tanto bene anche se spesso non me ne accorgo perché la mia mente si distrae”.

Infine, Gianni Sperti ha confidato ai suoi follower che sta attraversando un periodo difficile: “In questo periodo sto attraversando un momento difficile e non vi nascondo che sono in terapia per le mie insicurezze che mi accompagnano da sempre. Spesso sembro accanito o arrabbiato ma è solo perché ho un forte senso di giustizia e per la stima che ho per le persone con cui lavoro. So di non piacere a tutti ed è giusto così…anche a me non piacciono tutti. Ciò di cui sono sicuro è che da oggi in poi vorrò sempre vivere alla ricerca della luce”.