Duro sfogo di Melissa Satta sul suo profilo Instagram. Dopo le critiche ricevute in questo ultimo periodo per la sua vita privata e per la relazione che intrattiene con il tennista italiano Matteo Berrettini, la showgirl ha deciso di rivolgersi ai cosiddetti “leoni da tastiera” per gli insulti gratuiti che riceve da mesi sui social.

Lo sfogo di Melissa Satta sui social

«Sto vivendo una situazione sui social abbastanza surreale – afferma Melissa -. E’ ormai da un po’ di mesi che ricevo un sacco di messaggi di insulti che io definisco di bullismo e anche di sessimo. Sono due temi per me molto importanti. È un messaggio che voglio lanciare per le tante ragazze che vivono ogni giorno situazioni del genere. Io vengo attaccata per la mia storia personale, per la storia sentimentale che sto vivendo, poi ci sono tante ragazze che ogni giorno vengono bullizzate per tantissimi altri motivi. Io penso che nel 2023 non debba più esistere né appunto questo tipo di sessimo, né questo tipo di bullismo. Tanti anni fa ho scelto e accettato di essere un personaggio pubblico, quindi accetto qualsiasi cosa ciò comporti… e sono molto contenta di questo. Sono contenta di raccontarmi sui social media, di raccontare del mio lavoro, del mio ruolo di mamma e di donna, anche se poi amo tenere un po’ di cose per me, perché amo anche la mia privacy. Penso che questo non sia una colpa. Certo faccio un bellissimo lavoro e cerco di vivermi una storia normale. In questi giorni vengo accusata di non so che cosa. Di essere donna? Perché il proprio compagno vive un momento difficile nel proprio lavoro? E se fosse successo all’altra parte? Se fosse stata la donna a vivere un momento difficile nel proprio lavoro, l’uomo sarebbe stato colpevolizzato in questa maniera? E poi colpevolizzata per cosa? Perché sono donna e faccio che cosa? Io amo i social e vorrei che fossero usati con più responsabilità. Possiamo dire la nostra, ma perché insultare? Perché dover offendere? Perché provare così tanto odio nei confronti delle persone?».

Poi la modella, alquanto turbata, parla di un titolo surreale apparso su un giornale: “Melissa porta sfortuna a Matteo Berrettini a Montecarlo”. «Ma perché?» si chiede la showgirl. Così ha pubblicato la lettera che il suo avvocato ha inviato alla testata giornalistica.

La lettera dell’avvocato

«Dietro l’apparente innocente di un’affermazione del genere – si legge nella missiva – si celano in realtà le insidie ed i pericoli che tutte le notizie propagate nel mondo del web possono generare nelle menti più labili, inclini ad utilizzare ogni informazione per trasformarla prontamente in arma di offesa, molto spesso attraverso episodi di vero e proprio cyberbullismo… Pertanto si chiede un ripensamento del titolo in questione procedendo alla pronta rimozione della frase incriminata e magari sottolineando che l’utilizzo del sintagma sia stato frutto di un incidente di scrittura con annesse scusa nei confronti di chi, per colpa di tale improvvida dicitura, si trova a subire episodi di odio sviscerato ed etichette che potrebbero trovare nella rete fertile terreno di coltura per radicarsi indelebilmente, non dimenticando che in passato la cronaca ci ha consegnato episodi di simile portata, poi sfociati in tragico epilogo».