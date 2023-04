Oriana Marzoli è senza dubbio una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Fin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, la modella nata a Caracas ha conquistato sia il pubblico televisivo che il popolo social, che ne hanno apprezzato la simpatia, la schiettezza e i modi di fare (spesso anche sopra le righe). La “reina” è arrivata ad un passo dal vincere il reality, sconfitta nello scontro finale da Nikita Pelizon, ma la sua vittoria più grande è stata quella di aver ritrovato Daniele Dal Moro, con il quale sta nascendo una bellissima storia d’amore che appassiona i fan.

La nuova linea di costumi di Oriana Marzoli

Ma non c’è solo l’amore nella vita di Oriana Marzoli. La modella venezuelana, infatti, ha annunciato su Instagram di stare lavorando alla sua linea di costumi, che andrà sul mercato tra poche settimane. Alcune ore fa, “bebè” si è recata a Napoli per incontrare i vertici del brand (di proprietà dell’ex tronista Oscar Branzani) e per scegliere i tessuti, i colori e modelli della sua nuova capsule, che siamo certi avrà un successo incredibile.

Alcuni giorni fa, Oriana si era sfogata sui social, palesando tutta la sua stanchezza: “Sono sette giorni che sono uscita dal Grande Fratello, ma sembra una vita che sono fuori, non mi sono più fermata, non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio più, sono stanchissima, distrutta, morta. Ho bisogno di dormire. Avrò dormito 8 ore in tre giorni. Pochissimo. Sempre da una parte all’altra. Non ce la faccio più. Ho avuto la febbre, ho una tosse esagerata, non riesco a dormire. Sono debole, mi fa male tutto il corpo. Ho pianto, non sapete quanto, per lo stress che ho. Sono stanchissima, non ce la faccio". più”.