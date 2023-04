E’ tutto pronto per il debutto della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il celebrity survivor condotto da Ilary Blasi sbarcherà questa sera su Canale 5 al termine di Striscia la Notizia. Al fianco della conduttrice ci saranno gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, mentre Alvin vestirà nuovamente i panni di inviato in Honduras.

Il cast ufficiale de L'Isola dei Famosi

Nel cast ufficiale de L’Isola dei Famosi 2023 troviamo 16 naufraghi: Alessandro Cecchi Paone, in coppia con il fidanzato Simone Antolini, tre ex vipponi come Nathaly Caldonazzo, Corinne Cléry e Marco Predolin, Pamela Camassa, Helana Prestes, Cristopher Leoni, i Jalisse, Cristina Scuccia, Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Claudia Motta e i conduttori radiofonici de Lo Zoo di 105 Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Gli "epurati" di Mediaset

Non partiranno per l’Honduras, invece, cinque concorrenti “epurati” dal cast direttamente dai vertici di Mediaset, perché ritenuti “pericolosi” per un’eventuale deriva trash o volgare del programma. Secondo Alberto Dandolo di Dagospia, le “vittime” della politica di tolleranza zero imposta da Pier Silvio Berlusconi sarebbero Gianmarco Onestini, fratello di Luca, Luca Di Carlo, fidanzato di Illona Staller, le gemelle Elga e Serena Enardu, e Gian Maria Sainato, lifestyle e influencer che ha partecipato alla prima edizione di Riccanza, show in cui era presente Tommaso Zorzi.

Intanto, Ilary Blasi, proprio in vista dell’imminente inizio de L’Isola dei Famosi, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Ed è proprio durante la puntata di domenica 16 aprile che si è verificato un episodio particolarmente “sospetto”. Ad un certo punto è stato trasmessa una clip del backstage in cui si vedono i naufragi pronti a sbarcare in Honduras. Ma tra i vari volti si è visto anche quello di Gianmaria Sainato, proprio uno dei presunti “epurati” dai vertici di Cologno Monzese. L’influncer è stato reintegrato nel cast del reality di Canale 5, oppure si è trattato esclusivamente di una gaffe?