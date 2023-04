La notizia della fine del matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç ha fatto rapidamente il giro del web. Le voci circa una presunta crisi tra la diva turca e il marito circolavano già da diversi giorni, ma la scorsa settimana entrambi sono usciti definitivamente allo scoperto condividendo una sorta di comunicato congiunto sui social, in stile Ilary Blasi-Francesco Totti.

“Abbiamo deciso di farla finita. Abbiamo preso questa decisione dopo un’attenta analisi, e sappiamo la nostra scelta influirà anche sulle nostre famiglie. Stiamo facendo del nostro meglio per portare avanti le pratiche di divorzio senza farlo pesare ai nostri familiari. Chiediamo a tutti voi di mostrare la stessa sensibilità”, recitava il comunicato su Instagram.

L’Investigatore social Alessandro Rosica, informatissimo sulle vicende legate al gossip turco, aveva già raccontato che il matrimonio tra Demet e Oğuzhan sarebbe giunto al capolinea, e a quanto pare aveva ragione. Ecco le sue parole in un post su Instagram: “Un matrimonio combinato con una fine già prevista, quello tra l’attrice Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. Una coppia totalmente costruita, al fin di far decollare entrambi, soprattutto il cantante turco. I due, insieme ai manager, hanno sicuramente raggiunto i loro obiettivi, ma a che prezzo? Ricordiamo però anche tutte le pressioni ricevute da Demet in questi anni. Oggi raggiungiamo una vittoria, tutti insieme, oggi arriva la parola fine su questa coppia tanto discussa quanto finta, oggi arriva la fine dell’Oguzhangate. Questa vittoria è anche un po’ nostra, non abbiamo mai mollato”.

Demet Özdemir, nuovi sviluppi sulla separazione con il marito

Ma ci sono ulteriori sviluppi sulla separazione tra l’attrice e il cantane. A svelarli, ancora una volta, è Alessandro Rosica: “La famiglia dell’attrice turca avrebbe tolto le ultime cose di Demet dalla casa di Oğuzhan”, ha scritto in una Instagram story. La diva turca avrebbe dunque lasciato definitivamente la casa in cui viveva con il marito per trasferirsi nel suo appartamento di Zekeriyaköy, quartiere del distretto di Sariyer a Istanbul, nella quale ha vissuto prima di sposarsi.