Oriana Marzoli è preoccupata. La modella venezuelana, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, non riesce a comprendere cosa stia accadendo alla pelle del suo viso. Subito dopo la conclusione del reality condotto da Alfonso Signorini, la “reina” non ha avuto un momento libero a causa dei tantissimi impegni di lavoro, e si è sempre spostata da una città all’altra senza mai fermarsi. Inoltre, l’ex vippona sta collaborando con l’ex tronista di Uomini e Donne Oscar Branzani per creare una sua collezione di costumi da bagno.

Oriana Marzoli: "Ho veramente un problema"

Stesa sul divano di casa di Daniele Dal Moro, a Verona, Oriana Marzoli si tocca il viso e dice: “Ragazze io ho veramente un problema, non so cosa mi stia succedendo, oltre al brufolo sulla fronte me ne è uscito un altro qui sulla guancia e un altro sotto all'occhio. Ma perché? Non è da me questa cosa”.

Oriana ci tiene molto al suo aspetto e alla salute della sua pelle, e per questo non si capacita del fatto che le possano essere spuntati dei foruncoli. Probabilmente si tratta di un eccessivo stress, visto che, come ha specificato anche lei, non ha avuto un momento libero e non è riuscita a dormire molte ore. La Marzoli è comunque entusiasta di come sta procedendo la storia d’amore con Daniele Dal Moro. I due, da quando è terminato il Gf Vip, sono letteralmente inseparabili.