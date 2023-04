E’ iniziata ieri l’avventura di Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi. Passata la paura del tuffo dall’elicottero, l’ex suor Cristina ha raggiunto le altre naufraghe a Playa Palapa pronta ad entrare nel team de “Las Chicas”. Come aveva già anticipato, Cristina ha evitato di indossare il bikini, preferendo presentarsi con costume intero e pantaloncino. In studio a supportarla, in occasione della prima puntata, c’è sua mamma, che racconta ad Ilary Blasi alcuni aneddoti.

"Sono pronta a tuffarmi in questa nuova esperienza, nonostante le tante paure che ho già incontrato qui sull'Isola. Questa è l'avventura più pazza nella quale mi sono lanciata", confessa Cristina in collegamento. In studio, a fare il tifo per lei, c'è anche sua madre, che interpellata dalla conduttrice spiega di aver preso di buon grado la scelta della figlia di partecipare al reality show, nonostante qualche perplessità iniziale. "Qual è stata la mia prima reazione alla notizia della partecipazione? Me lo ha detto al telefono, l'ho presa bene, anche se all'inizio ero sorpresa. Le ho detto ‘Ancora non ti sei tolta l'abito che già vai all'Isola'?", ha raccontato la signora ad Ilary. "Poi però ho deciso di supportarla, appoggerò sempre ogni sua decisione. D'altronde non è il suo primo salto nel vuoto".

Punzecchiata dall'opinionista Vladimir Luxuria, la mamma di Cristina Scuccia si è inoltre sbilanciata: "Se incontrerà l'amore sull'Isola? Beh perché no, che ben venga”.