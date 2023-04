A partire dal 21 aprile, nel pomeriggio di Canale 5 salterà il tradizionale appuntamento con Uomini e Donne. Al suo posto ci sarà uno speciale dedicato all’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi. Sul sito Mediaset è presente la nuova programmazione provvisoria che lascerà spazio al talent show che è giunto alla fase del Serale.

Uomini e Donne, stop per il 25 aprile

Stando alla programmazione di Canale 5, Uomini e Donne dopo la puntata di giovedì 20 aprile non andrà in onda da qualche giorno. Venerdì 21 aprile, come già annunciato, lascerà spazio allo speciale dedicato ad Amici, poi si fermerà per il ponte del 25 aprile. Lunedì 24 andrà in onda, dalle 14 alle 16 il film Inga Lindstrom – La casa sul lago, martedì 25, invece, Rosamunde Pilcher: il fantasma di Cassley. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà regolarmente in onda da mercoledì 26 aprile. Invariata invece la programmazione del daytime di Amici.

Non è ancora chiaro di cosa si occuperà lo speciale di Amici 22 in onda prima del daytime di venerdì 21 aprile. Molto probabilmente mostrerà la preparazione degli allievi per il Serale in programma sabato 22 aprile in prima serata su Canale 5.