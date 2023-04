Can Yaman non solo attore e benefattore ma anche conferenziere.

Diventato popolare in Italia soprattutto per la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, in cui era protagonista insieme all’attrice turca Demet Ozdemir, Can Yaman ha girato nel nostro Paese la fiction Viola come il mare con l’attrice, ex miss Italia, Francesca Chillemi. Tra i due un grande feeling e voci di un filrt mai confermato.

L’attore turco, inoltre, ha fondato l’associazione Can Yaman for Children, organizzando eventi per la raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature mediche da donare al Reparto Pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma. Ma ancor prima dell’associazione, l’attore si è sempre prodigato per la raccolta fondi a favore dei bambini ammalati. E questi lo hanno voluto ringraziare dedicandogli una bella lettera.

La lettera di ringraziamento dedicata dai bambini a Can Yaman

“Caro Can, sei bellissimo! Ti vediamo in TV insieme alle nostre mamme, sei sempre sorridente e alcune volte ci fai ridere. Sei buono, ami i bambini, specie quelli che come noi hanno qualche difficoltà. Sai Can, noi lavoriamo un po’ di più, ma siamo proprio come gli altri bambini… anche un più testardi! Ti vogliamo ringraziare per il bellissimo regalo che ci hai fatto, ci vediamo da vicino appena puoi. Evet! Evet! Ormai questo è il nostro ‘Sì’! Grazie mille Can, un bacio da tutti noi”.

In Italia Can Yaman è idolatrato dalle sue fan. La sua prestanza e bellezza, unite alla grande disponibilità nei confronti delle sue ammiratrici, ha fatto nascere in molte di loro un'ammirazione sviscerata, spesso anche ossessiva, tale da costringerlo addirittura a cambiare casa.

L'appuntamento con gli studenti delle scuole pugliesi

Ma nonostante tutto, Can Yaman non si tira mai indietro. Ne è una dimostrazione il tour benefico in atto che lo porterà ad incontrare prossimamente gli studenti del comune pugliese di Margherita di Savoia, nell'ambito del Break the Walk Tour.

L'appuntamento, a porte chiuse, è fissato per giovedì 27 aprile, alle ore 11,30, nell'auditorium dell'I.I.S.S. "Aldo Moro". Saranno coinvolti gli studenti dell'Istituto secondario e dell'I.C. "Giovanni XXIII - Pascoli".

“Bravo Can, questi incontri sono la parte più bella e più importante di questo tour, che sta avendo un enorme successo. Sono orgogliosa di essere una tua fan perché sei veramente speciale”, è il commento entusiasta di una delle tante fan dell'attore.