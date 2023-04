Oriana Marzoli è tornata a Madrid accompagnata da Daniele Dal Moro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è approdata negli studi di Terra de Nadie (Supervivientes), la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, dove veste i panni di opinionista.

Oriana Marzoli litiga con l'ex di Luca Onestini

La modella venezuelana ha fatto nuovamente il suo ingresso negli studi di Telecinco, e anche questa volta si è resa protagonista di un vero e proprio show. Nel corso della serata, infatti, Oriana Marzoli ha litigato con Cristina Porta, ex fidanzata di Luca Onestini, che l’ex tronista ha conosciuto durante il reality spagnolo Secret Story. Lo scorso dicembre, Cristina ebbe un accesissimo scontro a distanza con il fratello di Luca, Gianmarco: “Aiuta tuo fratello, che poverino non sta bene. Io ho amato tuo fratello più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, ne l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto”.

Sempre a Supervivientes, Oriana Marzoli ha presentato al pubblico spagnolo Daniele Dal Moro: “Non siamo proprio fidanzati ma ci siamo molto vicini. Sto benissimo, sono molto felice. Sto bene con lui, è italiano e si chiama Daniele, è bellissimo”. Proprio riguardo alla storia d’amore con l’imprenditore veneto, la venezuelana ha annunciato che presto entrambi torneranno in Italia, Paese nel quale la venezuelana pare voglia trasferirsi proprio per continuare a coltivare la relazione con Daniele.