Sarebbe salito a quattro il numero degli allievi di Amici 22 positivi al Covid. Nei giorni scorsi, Dagospia aveva svelato che due concorrenti del talent show di Canale 5 sarebbe risultati positivi al Coronavirus, e ora, la giornalista Mirella Dosi, ha raccontato che il numero sarebbe salito a quattro.

Alla luce di questi due presunti nuovi contagiati, sarebbe fortemente a rischio la registrazione della semifinale (che dovrebbe svolgersi tra domani e dopodomani) la cui messa in onda è prevista per sabato 6 maggio. Una bella gatta da pelare per Maria De Filippi e la produzione, visto che il contagio rischia di coinvolgere altri soggetti, soprattutto in considerazione del fatto che gli allievi vivono tutti in Casetta.

Sei i concorrenti attualmente in corsa per la vittoria: Wax, Angelina Mango, Aaron, Isobel, Maddalena e Mattia. Tre cantanti e altrettanti ballerini pronti a darsi battaglio per conquistarsi l’ambitissimo premio.