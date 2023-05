Manca ormai sempre meno all’uscita della seconda stagione di The Ferragnez La serie. I nuovi episodi dello show con protagonista Chiara Ferragni e Fedez sbarcheranno su Prime Video il prossimo 18 maggio, e le aspettative sono altissime. Anche questa volta, la docu-serie ci mostrerà da vicino quello che accade nella vita privata e professionale della coppia più social d’Italia, e naturalmente non mancheranno le emozioni.

Alcuni minuti fa, l’imprenditrice digitale e il rapper hanno condiviso sui rispettivi account social il trailer della seconda stagione di The Ferragnez La serie, che è già diventato virale. Come già annunciato gli episodi saranno divisi in tre parti diverse: la prima sarà disponibile a partire dal 18 maggio, e la seconda il 15 maggio. La terza, infine, uscirà dopo l’estate e verrà dedicata una puntata speciale interamente dedicata al Festival di Sanremo.

"Il trailer ufficiale della nuova stagione di The Ferragnez La Serie è fuori. L’anno passato è stato stupendo ma anche impegnativo da un punto di vista umano e professionale e non vediamo l’ora di potervi mostrare tante esperienze inedite, conversazioni emozionanti e momenti divertenti con la famiglia. Le prime 4 puntate saranno disponibili il 18 maggio. Poi ce ne saranno altre 3 il 25 maggio e dopo l’estate quella speciale sul Festival Sanremo”.