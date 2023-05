Come stanno veramente le cose tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Avevamo lasciato i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne a Parigi, poi qualche uscita di coppia e adesso un post sui social che ha messo in allarme i fan della coppia. E’ bastato che l’ex dama condividesse una stories con scritto “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio” che tutti hanno subito ipotizzato ad una crisi in corso con il suo fidanzato.

Ida Platano fa chiarezza sui social

A fare chiarezza sull’accaduto è intervenuta direttamente Ida: “La stories di prima dove diceva ‘Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio’ l’ho messa proprio perché mi è successa una disavventura. C’è successa insieme. Io e Ale eravamo a Roma per passare dei giorni insieme. Mi hanno rubato la borsa. Quindi sono stata turbata, sono ancora scioccata. Però l’importante è che non c’è successo niente né a me né ad Ale e che stiamo bene. Vi ringrazio che mi avete cercato, che vi siete preoccupati però sto bene. Stiamo bene”.

Parole che, però, non hanno del tutto convinto i followers, ma che sono di fatto in linea con le ultime dichiarazioni di coppia nelle quali avevano palesato la volontà di andare a convivere perché provati dalla vita da pendolari. “Ci vediamo ogni fine settimana ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrarmi pochi - aveva raccontato Ida Platano al magazine di Uomini e Donne -. Le intenzioni sono quelle di annullare la distanza. Più il rapporto va avanti, più inizi a sentire la necessità di avere la persona che ami accanto. Stiamo pensando a Roma o a Firenze, l’importante è che sia una città nuova per entrambi dove iniziare la nostra vita insieme”.