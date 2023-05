Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dopo la scelta a Uomini e Donne. L’ex tronista ha ammesso che la realtà ha superato di gran lunga le aspettative: “Non mi aspettavo una cosa così bella, anche se ero andata lì per cercare l'amore”. L’ex corteggiatore, invece, si è detto preoccupato per ciò che sta accadendo in Emilia Romagna: “Mia madre è la mia vita. Tra l'altro ora sono in pensiero perché sono di Ravenna e c'è l'acqua in casa, però mi ha assicurato che sta bene. I miei parenti stanno tutti bene, li ho sentiti al telefono. Ci sono stati dei danni che ci vorrà un po' a riparare, ma l'importante è la salute, finché c'è quella, ai danni si rimedia”.

L'infanzia difficile di Nicole e Carlo Alberto

Ad accomunare la coppia è un’adolescenza difficile, durante la quale sono stati presi di mira dai loro coetanei. “Quando ero molto giovane ho avuto una relazione con un uomo violento. Mi prendevano in giro per l'aspetto fisico, per qualche chilo di troppo, per i capelli troppo biondi, per varie cose legate al mio aspetto fisico. Mi sono data tanta forza da sola. Poi, ho avuto altre battaglie da combattere durante l'adolescenza. Mi hanno aiutato mamma e papà che sono il mio punto di riferimento. Con mamma siamo migliori amiche e anche con papà ci diciamo tutto. Hanno il merito di tutta la forza che ho”, ha raccontato Nicole Santinelli. A farle eco Carlo Alberto Mancini: “Io ero preso di mira non solo per il mio aspetto, ma anche per la mia sensibilità, venivo emarginato e preso in giro. Per sopravvivere alla derisione di cui ero oggetto, mi rifugiavo nel cibo che aveva una valenza consolatoria. Mi sentivo sbagliato, diverso, perché ero messo in un angolo. Non è facile parlare di quel periodo, comunque ho superato la cosa. Guardandomi dentro ho capito che quello che pensavo fosse una debolezza, era un mio punto di forza, questa grande sensibilità ed empatia che ho. Ho capito che solo guardandomi dentro potevo superare quel momento, perché guardando fuori ero bersaglio continuo di critiche e scherno. Fondamentale è stato lo sport. Mio nonno è stato la mia guida e mi ha supportato nei momenti difficili”.

L'ipotesi matrimonio

La relazione tra i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 prosegue a gonfie vele. Carlo Alberto, in merito all’ipotesi nozze, ha spiegato: “Piano piano, passo dopo passo spero che poi potremo coronare così questa storia. Vediamo. Stavo impostando i miei progetti a Ravenna, però, ho conosciuto questo angelo qui e ho cercato di capire come avvicinarmi a lei. Tutto ciò che voglio è stare vicino a lei. Tutto il resto si incastra e si organizza. A me interessa stare vicino a lei”. Dal canto suo, Nicole ha detto: “Come lui già sa, tendo ad andarci piano con le cose proprio perché ci tengo molto. Più le cose sono forti e importanti, più vanno rispettate e vissute con i giusti tempi. Sarà per il passato che ho avuto. Mi dice delle parole e delle frasi che mi illuminano il cuore”.