Lo scorso 12 maggio è nata la piccola Cèline Blue, figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La neonata è di fatto già diventata una star dei social grazie agli scatti condivisi dai genitori sui rispettivi account. Nelle ultime ore, però, la neo mamma è stata fortemente criticata per aver trasformato sua figlia in una modella della sua collezione di abiti per neonati: magliette, fasce con grandi fiocchi, pantaloncini, salopette e anche calzini.

Sophie Codegoni criticata sui social

Nello specifico, sotto l’ultima foto di Cèline Blue postata su Instagram, nella quale si vede la bimba con indosso un completino a righe, si possono leggere molti commenti in cui Sophie Codegoni viene aspramente criticata per aver trasformato la figlia in una modella. Altri, invece, la accusano di star facendo patire il freddo alla figlia. “Guarda la pelle delle gambe e delle braccia, è vestita poco”; Tutto molto bello, ma come l’altra volta non vedi come ha le gambe e le braccia? Sente freddo”. E ancora: “Ma tu questa bambina la tieni per fare la modella?”.

Insomma, in molti non hanno affatto apprezzato che Sophie “usi” la figlia per promuovere la sua linea di abbigliamento dedicata ai più piccoli. D’altro canto, c’è anche chi commenta in maniera positiva, esaltando la bellezza di Cèline Blue e della mamma, ma ci sono anche quelli che difendono l’ex gieffina dai giudizi negativi. Al momento, Sophie ha preferito non rispondere a nessuno dei commenti.