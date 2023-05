Gli ultimi due giorni sono stati decisamente complicati per Daniele Dal Moro. L’ex tronista di Uomini e Donne si è reso protagonista di un durissimo sfogo sui social nei confronti di alcuni componenti del fandom degli Orieie, che segue lui e Oriana Marzoli sin da quando i due hanno iniziato ad avvicinarsi durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

La bomba è esplosa per un follow di troppo. I fan, infatti, hanno notato che l’imprenditore veneto ha iniziato a seguire su Instagram una ragazza e avrebbe messo like ad alcune sue foto. Alcuni membri del fandom hanno avvisato la modella di origini venezuelane dell’accaduto, generando la clamorosa “piazzata” social di Dal Moro. Quest’ultimo ha condiviso su Twitter il messaggio arrivato alla fidanzata, scagliandosi poi contro gli Oriele: “Il follow l’ho tolto perché (come sempre colpa vostra) Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. Stupido io… ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è, e sarà sempre, il male delle coppie”.

Oriana non si trovava con il fidanzato. L’ex vippona, infatti, era a Ischia per lo shooting della sua prima capsule di costumi da bagno (disponibile da ieri sugli store online), realizzata in collaborazione con Sontèn.

La storia con Daniele Dal Moro

La “reina”, durante il terzo capitolo di Mtmad, ha parlato proprio della storia d’amore con Daniele: “Ho sempre detto che non mi piace sprecare il mio tempo. Ho 31 anni e non perdo tempo con gente che non mi interessa. Non è difficile incontrare una persona, ma è difficile incontrare quella giusta che ti completi. Quelli che mi seguono lo sanno: io non mi fidanzavo perché nessuno mi completava e quindi preferivo stare da sola. Se sto con Daniele è perché davvero provo sentimenti per lui, come del resto si è visto nel reality e lo sapete benissimo”.

La reunion con i Donnalisi

Nel frattempo, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che si trovano a Verona perché nella serata di ieri hanno partecipato ad un evento, hanno incontrato Daniele Dal Moro per una reunion post Gf Vip. In un video diventato virale sui social, i tre sono in macchina con la musica a tutto volume. E Oriana Marzoli? Di lei, al momento, non c'è traccia...