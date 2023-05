“L’Oriele-drama” è solo all’inizio. La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha scosso dalle fondamenta il mondo dei social media. La fine della relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, continua a tenere banco, e l’impressione, che in effetti è quasi una certezza, è che siamo solo alle schermaglie iniziali.

Ma proviamo a fare ordine. Oriana, dopo aver smesso di seguire su Instagram l’ormai ex fidanzato ed eliminato dal suo profilo le foto di coppia, è intervenuta in una room su Twitter e, in lacrime, ha di fatto annunciato la fine della storia con l’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo diverse ore di silenzio, Daniele ha deciso di palesarsi, anche lui in una room su Twitter, nella quale ha spiegato quali, secondo lui, sono stati i motivi che hanno portato alla rottura con la modella di origini venezuelane. Ma non solo. In alcune Instagram stories, poi rimosse dopo pochissimi istanti, Dal Moro ha svelato che Oriana, dopo la festa di Alfonso Signorini, è stata a casa di Antonino Spinalbese. Poi, sulla falsa riga della “reina”, ha smesso di seguirla sui social e ha eliminato le foto di coppia dal profilo.

Non si è fatta attendere la reazione di Oriana alle accuse lanciate nei suoi confronti dall’ex fidanzato (il riferimento è alla questione Spinalbese). Poche ore fa, infatti, ha pubblicato una Instagram story dal seguente contenuto: “Perchè sono una vera DONNA, non entrerò in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui ci frequentiamo, che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, la sa anche una persona che non è amica mia come sono andate le cose veramente. Quindi, gioca da solo”.

Pensavate fosse finita qui? Assolutamente no. Pochissimi istanti fa, Daniele Dal Moro ha pubblicato una nuova story su Instagram (per poi rimuoverla nuovamente dopo pochi secondi), nella quale ha scritto: “Dopo farò una diretta qui o su Twitter, che di cag*te ne ho sentite a sufficienza”. Non ci resta che attendere il nuovo capitolo dell’Oriele-drama.