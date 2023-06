Ci sarebbe lo zampino di Edoardo Tavassi dietro la tregua siglata tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. “Galeotto” sarebbe stato il weekend trascorso dal videomaker romano a Forte dei Marmi in compagnia della modella venezuelana, di Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Alberto De Pisis. I quattro ex concorrenti del Grande Fratello Vip si trovavano in Versilia per un evento legato alla promozione della OMG Collection, la capsule di abbigliamento e accessori realizzata proprio da Oriana, Micol e Giaele in collaborazione con Mia Bag.

A quanto pare, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, amico sia della Marzoli che di Dal Moro, sarebbe riuscito nell’intento di calmare le acque tra gli Oriele dopo giorni, quelli post-rottura, caratterizzati da un clima infuocato e accuse reciproche tra la “reina” e l’imprenditore veneto. Ma non solo. Edoardo avrebbe anche interceduto affinché i due ex gieffini si incontrassero per parlare faccia a faccia. Circostanza che puntualmente si è verificata nella giornata di oggi: Oriana e Daniele, infatti, si sono rivisti (erano nella stessa palestra) e starebbero provando a ricomporre la frattura che si è improvvisamente creata tra loro. Tavassi “cupido”!