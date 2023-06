Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono in crisi. Dopo i rumor degli ultimi giorni, che si rincorrevano sempre con maggiore insistenza, è arrivata la conferma direttamente dall’influencer campana: “Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui. on mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me”.

Anche Edoardo Donnamaria, che nel frattempo è anche impegnato in una faida social con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Pietro Tartaglione, nell’annunciare il raggiungimento di un bel traguardo, ha sottolineato di come questa notizia non poteva arrivare in un momento peggiore: “Ragazzi non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore, non dimostrerò l’entusiasmo che merita questa notizia ma ne sono estremamente felice, mi dedicherò alla musica, mia passione più grande e vi dimostrerò che la so fare bene”.

Ovviamente, la crisi tra Antonella e Edoardo, così come accadde per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è diventato uno degli argomenti principali di discussione su Twitter. Il numerosissimo fandom della coppia nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, si augura che presto tra i due ex vipponi possa ricomporsi la frattura. Del resto, durante i lunghi mesi di permanenza nel loft di Cinecittà, la relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico è stata caratterizzata da discussioni e litigate furibonde, dunque il momento delicato che stanno vivendo adesso non rappresenta di certo una novità.

Nel frattempo, mentre in una breve diretta su Instagram mostrava alcuni pezzi della sua capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, lanciata sul mercato nelle scorse settimane, la Fiordelisi ha risposto ad una domanda di una fan che le chiedeva se Edoardo si trovasse a Milano: “Sì, è a Milano. E’ a Milano, è a Milano”, ha risposto l’ex gieffina sorridendo. Ha poi svelato che Gohan, il labrador retrivier di Donnamaria è a casa con lei. Poi, nello spiegare uno dei gioielli, ha detto: "Questo è un portachiavi Torre, che a qualcuno piace tanto... (evidente il riferimento al fidanzato)". Segnali di un possibile riavvicinamento? Staremo a vedere…