Dopo mesi di rumor e voci su una possibile rottura, sembra che la storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni sia giunta al capolinea.

Lo scorso mese, Deianira Marzano aveva parlato di storia in pausa: “La storia è stata messa in stand by. Pare che lui non veda la ragazza da più di un mese e che i due abbiano voluto un momento di stop”. Notizia confermata anche dall’Investigatore social Alessandro Rosica: “C’è una forte crisi per questa bella coppia. Per adesso non si sono lasciati, ma la crisi c’è”.

In un’intervista rilasciata al settimanale Grazia in edicola oggi, l’ex ballerina di Amici ha commentato le voci che la vorrebbero in forte crisi con il cantante: “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore. Il mio modello sul lavoro? Adoro Maddie Ziegler, una ballerina americana che è diventata famosa nei video della popstar Sia. E lei il mio modello. Se ho dei sogni? Tanti. Ma il primo in assoluto è ballare per Rosalia, la cantautrice spagnola. Sarebbe pazzesco e un po’ ci spero perché ha cominciato a seguirmi sui social”.