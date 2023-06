Caterina Balivo pronta al ritorno in Rai. Secondo TvBlog, la conduttrice campana potrebbe lasciare La7 dopo solo un anno di permanenza per riapprodare nel servizio pubblico. Proprio colei che ha preceduto Serena Bortone nel day time feriale di Rai 1, potrebbe essere la sua succeditrice.

Com’è noto, uno dei temi più caldi dei nuovi palinsesti della Rai è il pomeriggio della rete ammiraglia, e nello specifico la fascia oraria 14-16, attualmente occupata da Oggi è un altro giorno. Nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020, la fascia era occupata da Vieni da me, varietà condotto proprio da Caterina Balivo, e andato in onda per due edizioni. Poi Stefano Coletta, all’epoca direttore di Rai 1, dalla stagione 2020-2021 ha deciso di affidare questo spazio a Serena Bortone e al suo Oggi è un altro giorno, ma la Rai ha deciso di interrompere l’esperienza del talk pomeridiano a partire dal prossimo settembre.

Nella prossima stagione televisiva, nella fascia 14-16, potrebbe fare nuovamente capolino Caterina Balivo. Sarebbe dunque la conduttrice campana a prendere il timone di quella fascia oraria con un nuovo programma di intrattenimento.