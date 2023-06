Dopo due anni, è giunta al capolinea la relazione tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. La scorsa estate, infatti, i due ex volti di Uomini e Donne hanno dovuto affrontare una crisi, che li ha portati ad assumere la decisione di lasciarsi.

Dopo pochi mesi, l’ex tronista ha varcato la soglia della porta rossa del Grande Fratello Vip, e durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, Donadei non aveva mancato di parlare della sua ex fidanzata e della forte gelosia che avrebbe causato la fine della storia. Una volta eliminato dal reality, Davide avrebbe cercato di riavvicinarsi a Chiara, ma durante una serata in discoteca, l’ex gieffino ha visto la Rabbi baciare un altro ragazzo. Inoltre, poche settimane fa, Giulio Raselli aveva sganciato un’altra bomba: Davide e Chiara sarebbero stati rinchiusi per giorni in una stanza d’hotel dove avrebbero litigato per tutto il tempo. Ma nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno di fiamma: l’ex corteggiatrice, infatti, sarebbe stata avvistata mentre passeggiava insieme alla mamma di Donadei. In seguito a questi rumor, la Rabbi ha pubblicato un duro sfogo su Instagram.

Il duro sfogo di Chiara Rabbi

Ecco le sue parole riportate da IsaeChia.it: “Ho bisogno di sfogarmi perché non riesco più a tenermi dentro nulla. E’ vero che il web e i social media sono entrati a far parte della vita quotidiana di tutti noi, ma dovevano rimanere semplici e innocui mezzi di comunicazione, non fonti di aggressività e violenza psicologica! Mi ritrovo a vivere e a dover affrontare tutti i giorni messaggio dal contenuto aggressivo, violento e volgare qualsiasi cosa mi ritrovi a fare, dire o mostrare. In alcune circostanze mi sento di subire vere e proprie molestie con l’invio continuo di messaggi spesso prepotenti e giudicanti da parte di chi nemmeno conosce il colore dei miei occhi. Per non parlare di quanto la mia persona venga danneggiata a causa di notizie che riguardano comportamenti o situazioni esasperate o comunque non normali rispetto alla vita di chi si sta scagliando contro di me.

Non ho mai rubato o ucciso nessuno, di base sono sempre stata una ragazza solare ed educata, che tra lavoro e studio si è dedicata alla famiglia e all’amore. Ma perché devo ritrovarmi a piangere sotto ogni mio post? […]. Ho perennemente paura che sia violata la mia riservatezza o privacy tramite la divulgazione di informazioni personali a scopo di qualche clic. Troppe volte ho pensato di sparire maledicendo il giorno in cui ho semplicemente scelto di seguire il mio cuore. Odio quando mi sento dire ‘Sei un personaggio pubblico, che ti aspetti? Lascia perdere se non vuoi’. Ma perché devo lasciar perdere? A me piace usare i social, io adoro condividere nei mei canali le mie abitudini o esperienze.

Vi invito solo a pensare che siamo tutti umani, siamo tutti persone e siamo tutti liberi o meno di esporsi, ma questo non deve dare il diritto a nessuno di sfogare le proprie frustrazioni su un’altra persona. Mi spiace essere sempre pesante, ma odio anche il fatto che quando poi scoppia la tragedia siamo tutte anime pie addolorate, mentre la realtà è che siamo davvero delle bestie”.