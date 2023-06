Micol Incorvaia si sta godendo la sua Porto Empedocle. L’ex vippona ha deciso di tornare nella sua città d’origine per trascorrere alcuni giorni di relax in compagnia di familiari e amici. Con lei non c’è, però, Edoardo Tavassi, il fidanzato conosciuto durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

La bionda influencer si sta dividendo tra pranzi vista mare e cene a base di pesce. L’ex gieffina, che fa la spola tra Milano e Roma, ha annunciato che presto si trasferirà nella Capitale per iniziare una convivenza con il compagno. Lo ha svelato in una lettera indirizzata proprio ad Edoardo pubblicata sul settimanale DiPiù: “Naturalmente ho un po’ paura, perché io ho sempre condiviso casa con delle amiche, e non ho mai vissuto con un ragazzo, tantomeno con un uomo. Sei la mia prima storia davvero importante, e visto che sei più grande di me e hai già avuto tre convivenze, ho paura che qualcosa possa andare storto anche con me. Ma tu sei davvero fantastico, perché mi conosci, mi hai sempre sentire al centro della tua vita, e forse è proprio per questo che ti amo così tanto”.

Questa estate, i due ex vipponi saranno ospiti dei genitori di lei proprio a Porto Empedocle, e sarà l’occasione giusta per testare la convivenza: “Come sai i miei genitori ci hanno invitati a stare un mese da loro a Porto Empedocle, in Sicilia, dove c’è la mia casa di famiglia e faremo la nostra prima vera prova di convivenza. Sono sicura che sarà bellissimo, la mamma sta già pensando a tutte le specialità da farti assaggiare e papà ai posti da farti visitare… Torneremo a Roma con venti chili in più, ma felici”, le parole di Micol.

Nel frattempo, il fandom della coppia, gli Incorvassi, non vedono l’ora che i loro beniamini si ricongiungano (la reunion dovrebbe verificarsi tra tre giorni), e hanno iniziato un vero e proprio conto alla rovescia. Micol e Edoardo, ovviamente, si sentono tutti i giorni e per più volte al giorno, ma la distanza, a lungo andare, potrebbe rappresentare un ostacolo per la loro relazione. Ecco perché la Incorvaia, dopo l'estate, farà il grande passo e si trasferirà a casa di Tavassi.