Oriana Marzoli, dopo la breve esperienza a Supervivientes nelle vesti di “fantasma del passato”, è rientrata in Italia e ha potuto finalmente riabbracciare il suo Daniele Dal Moro. La coppia, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, pare aver definitivamente superato la burrasca che aveva investito la loro relazione non più tardi di un mese fa.

Vista la situazione attuale, sembra passata una vita da quando i due ex vipponi si accusavano a vicenda attraverso post, stories e interventi in room su Twitter. Poi, Oriana e Daniele sono riusciti a ricomporre la frattura che si era creata nel loro rapporto, e adesso la storia procede a gonfie vele.

“Sono arrivata a Milano e ho comprato subito il biglietto del treno per Verona. Ho bussato alla porta di casa sua, lo ascoltavo mentre parlava al telefono proprio di me, e ho pensato ‘m*rda, sicuramente starà dicendo qualcosa di brutto’. Ma non era così. Appena ha aperto la porta è rimasto molto sorprese, era ancora al telefono e mi ha abbracciato. Siamo rimasti così non so per quanto tempo. Io ho pianto perché ero molto nervosa e in ansia, gli voglio molto bene. Abbiamo deciso di riprovarci nuovamente, ma questa volta io ho deciso di non dare retta a ciò che mi scrivono sui social o a dare peso a dettagli che a volte sono stupidi”. Queste le parole della modella di origini venezuelane, che ad inizio giugno aveva raccontato il primo incontro post-rottura con l’ex tronista.

Come dicevamo in apertura, Oriana ha lasciato l’Honduras e, nella giornata di ieri, ha raggiunto Daniele a Verona. Questo pomeriggio, gli Oriele sono stati paparazzati da alcuni fan mentre erano in giro mano nella mano per le vie della cittadina veneta. Insomma, alla fine, l’amore ha trionfato.