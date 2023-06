E’ tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island. Dopo un anno di stop, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia tornerà in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno. Dopo aver svelato le sette coppie protagoniste del programma, i fan non vedono l’ora che di assistere alle nuove puntate: i presupposti per un’edizione spumeggiante ci sono tutti, tra tira e molla e tradimenti reiterati e perdonati.

Le coppie che hanno partecipato alle registrazioni di Temptation Island hanno trascorso ventuno giorni a Is Morus Relais, un lussuoso resort in Sardegna, a soli 30 chilometri da Cagliari. I fidanzati in un villaggio e le fidanzate in un altro, dove saranno messi a dura prova da tentatrici e tentatori.

Ma a quanto ammonta il compenso per le coppie? Dovrebbe essere di circa 900 euro ogni settimana, dunque 2.700 euro per l’intera durata del reality. Filippo Bisciglia, invece, dovrebbe ricevere un compenso che si aggira tra i 40 e i 50 mila euro.