Poco dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha pubblicato il suo nuovo singolo, Il Cielo Stanotte, dedicato alla fidanzata Antonella Fiordelisi. Il brano ha riscosso un ottimo successo sulle piattaforme streaming, e l’ex vippone ha avuto anche la possibilità di esibirsi dal vivo durante il Pizza Village di Napoli, evento che ha condotto con Angelo Baguini e Gianni Simioli.

Edoardo Donnamaria sommerso dalla critiche

Il fandom dei Donnalisi ha fatto i complimenti allo speaker radiofonico, ma la reazione di altri utenti sui social è stata decisamente diversa. Su Twitter, Edoardo Donnamaria, infatti, è stato sommerso dalle critiche per la sua performance partenopea. A riportarlo sono i colleghi di Biccy.it, che hanno raccolto una serie di commenti non esattamente positivi sull’esibizione dell’ex gieffino: “Ma questo è stonato come una campana, zero presenza scenica, il pubblico che dorme tranne, quelle dieci che lo idolatrano, io sto male”; “Sono in imbarazzo per lui, svogliato, stonato, ma poi che l’ha vestito?”; “Dopo aver visto questa roba posso dire che questo paese ha toccato il fondo”.

In seguito, Edoardo ha fatto riferimento alle polemiche, ma ha preferito concentrarsi sull’affetto incondizionato dei suoi fan: “A prescindere dalle polemiche, voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti i Donnalisi, in particolare per il supporto della prima sera, vedervi lì con me uniti con tutti quei cartelloni è stata un’emozione che non dimenticherò mai. Comunque vada”.