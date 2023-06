Al termine della settima edizione del Grande Fratello Vip, nella quale ha trionfato Nikita Pelizon, Sonia Bruganelli era stata piuttosto chiara: “largo ai giovani”. L’ex moglie di Paolo Bonolis aveva di fatto annunciato il suo addio al reality show condotto da Alfonso Signorini, designando come sue possibili eredi Giulia Salemi e Soleil Sorge. Proprio in merito alla “bastarda col tablet”, l’opinionista ne aveva fortemente caldeggiato la candidatura per sedere sull’ambitissima poltrona.

Intanto, nelle ultime ore, TVBlog ha svelato che Mediaset starebbe lavorando a un ricambio totale del parco opinionisti: “La produzione ha deciso da tempo che non ci sarà più Sonia Bruganelli – si legge sul portale -, che quindi dopo due edizioni non farà più parte del cast del reality show”. Ad intervenire al riguardo è stato la responsabile dell’ufficio stampa della Bruganelli, Sabrina Laganà: “Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando ad un ricambio del parco opinionisti, sarà anche per l’indisponibilità di Sonia Bruganelli, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione!”. Dunque, a questo punto risulta anacronistico fare ulteriori ipotesi: l’ex moglie di Paolo Bonolis non siederà più sulla poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip.