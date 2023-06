Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è tornato nuovamente il sereno. Dopo i rumor delle ultime settimane che li volevano in crisi, l’influencer italo-iraniana e l’ex velino di Striscia la Notizia sono tornati ad essere felici, per la gioia dei loro numerosissimi fan.

Di recente, Pierapolo è stato ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, e il conduttore lo ha incalzato proprio in merito ad un possibile matrimonio con la fidanzata. “Se i tempi non sono maturi? Forse sono pure maturi, ma fatemi prima fare due calcoli economici”, la risposta di Pretelli.

Nel frattempo, Giulia ha fatto una sorpresa a Pierpaolo, anche se non ha avuto l’esito sperato. L’ex vippone, di rientro dalla Sicilia, ha incontrato la Salemi in aeroporto, ma il piano di quest’ultima è miseramente fallito. Ecco cos’è andato storto.

Lei, felice come una bambina, è andata a prendere il suo fidanzato all’aeroporto, dopo il rientro dalla Sicilia dove il 32enne era impegnato in un evento. Ma la sorpresa si è rivelata un fallimento. A spiegarne il motivo è la stessa Giulia che scrive: “Mi faccio sempre sgamare per i cento messaggi che invio prima della sorpresa”. Pretelli la prende in giro fingendo di non vederla, poi le va incontro e la abbraccia. La scena, ovviamente, ha fatto letteralmente impazzire i fan dei Prelemi.