L’attesa è finita. Dopo un anno di stop, questa sera prenderà ufficialmente il via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Tra le tentatrici che sbarcheranno in Sardegna c’è anche Greta Rossetti, nota per la sua frequentazione con Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne. Giunto al capolinea il matrimonio con Francesca Del Taglia, all’ex volto del dating show di Maria De Filippi sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello con Guendalina Canessa e quello con l’ex gieffina Erica Piamonte. Flirt, però, mai confermati dal diretto interessato.

Non appena è emerso che Greta Rossetti sarebbe stata tra le tentatrici della nuova edizione di Temptation Island, molti utenti l’hanno accusata di aver frequentato Eugenio solo per ottenere visibilità. Tra le tante segnalazioni, alcune sono state riportate anche da Amedeo Venza e Deianira Marzano: “Greta veniva dal mio stesso parrucchiere e diceva che aveva avuto la storia con Eugenio solo perché così aveva la visibilità e si sarebbe fatta strada nel mondo dello spettacolo. In pratica lo usava per questo motivo, e disse anche che per lui era grande e con una famiglia alle spalle, quindi figurati se ci avrebbe mai fatto qualcosa di serio”.

Ma la Rossetti non è l’unica tentatrice ad aver avuto una liaison con un personaggio noto. Deianira Marzano, infatti, ha condiviso un’altra segnalazione secondo cui una delle ragazze sarebbe l’ex dell’influencer Carletto Life: “La ragazza seduta sulla sinistra è l’ex di Carletto Life, il ragazzo che ha la pagina social e fa i video con il nonno”.