Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono usciti definitivamente allo scoperto. Quelli che fino a poco tempo fa erano solo rumo, adesso si sono trasformati in certezza: l’ex ballerina di Amici e l’attore di Mare Fuori sono ufficialmente una coppia, e non hanno più alcuna intenzione di nascondersi.

E’ di qualche giorno fa la prima paparazzata fatta dal settimanale Diva e Donna. Due gli scatti: il primo in cui la coppia passeggia mano nella mano, il secondo, invece, i due si scambiano un bacio appassionato.

Adesso anche il settimanale Chi in edicola oggi ha pubblicato altre foto inedite della coppia durante un weekend romantico a Capri: “Se tra i due la prima scintilla era già nata l’estate scorsa, senza però trasformarsi subito in una grande passione duratura – si legge sulle colonne della rivista diretta da Alfonso Signorini – oggi stanno vivendo un momento magico. Non solo per quanto riguarda il cuore, e non solo perché hanno deciso di non nascondere più la loro relazione al pubblico. Ormai è ufficiale: Caiazzo e D’Amario sono tra le più belle coppie che vedremo come protagoniste dell’estate 2023”.