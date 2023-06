In attesa della messa in onda della nuova stagione di Mare Fuori, si sta lavorando ad un film e ad un musical, tratti proprio dall'amatissima serie televisiva.

In questi giorni si stanno tenendo i casting per il musical, che sarà diretto da Alessandro Siani e, stando a quanto trapelato dal settimanale Chi, è stata avvistata anche una nota e amatissima ex concorrente del Gande Fratello Vip, ovvero Giulia De Lellis, che ha partecipato alla seconda edizione del reality show di Canale 5.

Ecco quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini: “Ai provini di Mare Fuori, il musical teatrale tratto dalla serie-fenomeno, nato da un’idea di Alessandro Siani, non è passata inosservata la presenza tra gli aspiranti attori di Giulia De Lellis. L’influencer sogna un futuro sul palcoscenico? Chissà…”.