Roberta Di Padua, durante la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, si è lasciata andare ad un apprezzamento nei confronti di uno dei fidanzati.

Una delle coppie protagoniste del docu-reality dei sentimenti è quella composta da Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Ed è proprio al ragazzo che la storica dama del Trono Over di Uomini e Donne ha indirizzato un bel complimento: “E Manuel da dove è uscito? Tanta roba…”.

Lo sfogo di Roberta Di Padua

Apriti cielo! Sul web in molti avevano notato l’appezzamento di Roberta nei confronti di Manuel, e l’hanno criticata per il gesto ritenuto fin troppo esplicito. Ma proprio la Di Padua oggi è intervenuta sui social per chiarire la situazione: “Volevo solo puntualizzare una cosa rispetto a delle notizie che sono uscite. Due giorni fa stavo con delle mie amiche e stavo guardando Temptation Island. Questo per me è un periodo di alti e bassi, molti bassi, a tratti bassissimi, e quindi mi sono lasciata andare ad un commento verso una persona. Da lì si è scatenato l’inferno. Volevo dire che era solo un complimento. Forse quello è stato l’unico momento così un po’ con il sorriso, in questo momento in cui non sono proprio al top. Quindi è inutile fare tante polemiche, ho detto solamente quello che pensavo. Quello che, secondo me pensano anche tantissime donne, ma che non hanno il coraggio di dire”.